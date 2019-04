TSF Jazz frise le point d'audience

TSF Jazz se revendique comme "la seule radio 100% Jazz" et mise sur "le meilleur du jazz d’hier, d’aujourd’hui et de demain". Avec près d'un point d'audience sur le territoire et près de 3 points en Île-de-France, la station bat son record d'audience avec 428 000 auditeurs chaque jour.

TSF Jazz est diffusée à Amiens (99.8), Antibes (98.1), Arcachon (107.5), Bourg-En-Bresse (98.5), Cannes (98.1), Chambéry (91.4), Laval (97.7), Nevers (90.2), Nice (98.1), Orléans (106.7), Paris (89.9), Poitiers (96.6), Saint-Brieuc (106.9), Valence (89. 5) mais également à Rouen (89.8), Avoriaz-Morzine (100.5) et à Tarbes - (104.4). TSF Jazz annonce également son arrivée prochaine à Toulon (90.8) ainsi que Fréjus et Draguignan (93.8). La radio est aussi diffusé en DAB+ à Lille, Marseille, Nice, Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Lyon et Villefranche-sur-Saône.