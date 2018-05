Sud Radio et Technikart réunis sur La Croisette à Cannes

Sud Radio et Technikart s’installent à Cannes pendant toute la durée du festival, en partenariat avec la mairie de Cannes. Depuis hier, et jusqu'au 19 mai, chaque soir à 19h, en 5 minutes, en duplex du Techniboat, Eric Morillot, assisté de Jérémy Kiffel et Benoit Lamouche, présentera un rendez-vous quotidien dénommé "Cannes Express".Au menu : la présentation des films en compétition, des interviews de personnalités, les montées des marches, le festivalier du jour... Toute l’actualité quotidienne, "sérieuse et décalée, du festival à découvrir en condensé" et qui sera également diffusée en vidéo sur la page Facebook de Technikart ( ICI ).