Skyrock reste une valeur sûre dans un contexte difficile

La station progresse sur "Le Morning de Difool" avec 1 453 000 auditeurs de 13 ans et plus chaque matin soit une hausse de 68 000 auditeurs sur une vague ce qui le place comme 2e Morning musical de France sur sa tranche devant Fun Radio et Virgin Radio. Par ailleurs, "La Radio Libre de Difool" se place une fois de plus comme la première radio musicale après 21h. L’attractivité de Skyrock s’accroit sur les publics adultes et voit son QHM augmenter de 6% sur les auditeurs de 25-49 ans sur une vague, soit 100 000 auditeurs à chaque instant. Enfin, Skyrock, première radio musicale d’Île-de-France avec 596 000 auditeurs de 13 ans et plus chaque jour, passe pour la première fois devant Europe 1 sur l’agglomération parisienne.