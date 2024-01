Running : RMC s'attaque à un record du monde

Chaque équipe sera pilotée par un grand nom du sport comme la légende Paula Radcliffe, détentrice du record du monde du marathon de 2003 à 2019. Dès 14h, le samedi 8 juin, RMC offrira une expérience inédite à 48 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dont la station est radio officielle : défis participatifs, relais à l’antenne, délocalisations d’émissions, invités prestigieux, un record du monde à la clef… le tout diffusé en radio sur RMC et en vidéo sur la chaîne YouTube RMC Sport.

À travers ce défi d'envergure, RMC veut s'engager à venir en aide à l'association "Sport dans la Ville", principale association d'insertion professionnelle par le sport. Le but : financer des licences pour des jeunes issus de quartiers prioritaires.