Record d'audience pour M Radio depuis 2009

M Radio enregistre un record d’audience depuis 2009 avec 168 000 nouveaux auditeurs. C’est la 2e meilleure progression des radios musicales. M Radio est en hausse en 1 an sur tous les indicateurs : audience cumulée (+30%), durée d'écoute (+13 mns), part d’audience (+50%) et Quart d’Heure Moyen (+55%).

"M Radio se félicite des audiences pour "Le Grand Réveil" avec Alexandre Devoise et Tiffany qui réalise un record d’audience pour une rentrée depuis 8 ans avec +33% d’auditeurs !". Succès également pour la nouvelle émission "En Attendant Midi" avec David Lantin entre 9h et 12h qui fidélise 96 000 nouveaux auditeurs sur 1 an.