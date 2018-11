France Culture : plus forte progression radio en Île-de-France

Pour rappel, la semaine dernière, France Culture a connu la plus forte progression radio en France avec + 0,6 point en 1 an et un record Historique avec 2.8% d'audience cumulée sur le territoire national, soit 1 506 000 auditeurs quotidiens. France Culture a ainsi battu un record absolu depuis sa création avec 319 000 nouveaux auditeurs en 1 an. Pour la première fois, France Culture rassemble plus de 1.5 million auditeurs quotidiens soit une progression de 27%. Et, sa part d’audience de 2.1 % progresse de 0.4 point en 1 an.