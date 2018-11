Qui écoute quoi le week-end ?

42.6 millions d'auditeurs en semaine contre 35.6 millions d'auditeurs d'auditeurs le week-end. La radio, le samedi et le dimanche, perd 6 millions d'auditeurs. Elle perd aussi en durée d'écoute par auditeur : 2h48 en semaine contre 2h25 le week-end sur cette première vague de la saison. Grosso modo, cette situation d'une vague à l'autre et d'une saison à l'autre.

Le week-end, aucune radio n'enregistre une audience cumulée supérieure à 10 points : RTL (9.1), France Inter (8.9), Europe 1 (5.4) et RMC et France Bleu (4.8). Chez les Musicales NRJ tient sa place (7.0) suivie de Skyrock (5.9), Nostalgie (4.6), RTL2 (3.8), Fun Radio (3.7) et RFM (3.3).