126 000 IDF : voici tous les résultats

À Paris et en Île-de-France, France Inter (11.5), RTL (11.2), RMC (7.8) et Europe 1 (7.3) sont les radios les plus écoutées dans la catégorie des "Programmes généralistes". Sans surprise, Skyrock (6.1) garde la tête du classement des "Programmes musicaux. Elle suivie par NRJ (5.0), Nostalgie (4.7), Rire & Chansons (4.0) et RFM (3.0). Dans ce Top 5, NRJ Group fait quasiment un carton plein à Paris sans la présence de Chérie (2.2 en hausse sur un an).

Dans la catégorie des "Programmes locaux", Latina (3.2), Oüi FM (2.9), Voltage (2.5), Chante France (1.7), FIP (1.7), TSF Jazz (1.7) et Tropiques FM (1.6) sont les programmes les plus écoutées. Sur cette première vague parisienne de la saison, notons l'absence de FG et de Generations.