Record d’antenne pour une webradio française

La trentaine de bénévoles, âgées entre 16 et 60 ans, s'est impliquée dans la réalisation et la réussite de celui-ci, avec un objectif de dépassement de soi, de plaisir et de partage. Après avoir battu le record réalisé par la radio RVR, originaire de Roanne, qui avait maintenu le direct pendant 51 heures et 20 minutes, Futuradios a tenu l’antenne en direct pendant 102 heures et 48 minutes.

De nombreux invités, tels que des youtubeurs et influenceurs (Linguisticae, Frank Cotty, Mamytwink, Clément Freze, ...), des chanteurs (Tom Frager, Purpleston, Process, Jeanne Bonjour, Roxane…) ont fait honneur de leur soutien et de leur présence, pour la plupart par visioconférence dû à la crise sanitaire et aux gestes barrières imposés. Plus de 2 500€ de cadeaux étaient à gagner.