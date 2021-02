La radio associative Futuradios vise le record

L’ensemble des 30 bénévoles de Futuradios, âgée entre 17 et 60 ans sera présent à leur côté afin de les encourager. Le record actuel (juillet 2019) est de 51 heures et 20 minutes. Il est détenu par une radio de la région Auvergne-Rhône-Alpes, RVR Radio Roanne.

"Nous sommes déterminés. Nous avons conscience que l’objectif de rester 100 heures à l’antenne est difficile pour 2 animateurs de 19 et 22 ans mais nous pouvons le faire. L’objectif est de battre le record de l’émission de radio en direct la plus longue en France. Nous allons tout faire pour que ce record soit homologué et répertorié dans le Guinness Book des Records" explique le duo.