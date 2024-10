Mobilisation contre la baisse du FSER : "on maintient la pression"

Pour continuer d'informer et de sensibiliser leurs auditeurs, leurs partenaires et les acteurs de leurs territoires, "Les Locales" proposent de diffuser une interview intitulée : "PLF 2025 : qui veut la mort des radios associatives ?". Cette émission a été réalisée vendredi dernier par Francis Guillerault de Radio Sensations avec Jean-Marc Courrèges-Cénac, co-président de la CNRA et des Locales, et Christophe Betbeder, délégué général du SNRL.Par ailleurs, les deux organisations proposeront une visioconférence (accessible ICI ), ce jeudi 24 octobre 2024 à 18h pour faire le point sur l'avancement de ce combat.