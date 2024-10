La FFAP et le SATEV alertent sur la réduction du FSER

Le Syndicat National des Radios Libres (SNRL) et la CNRA estiment que cette coupe de plus de 10 millions d'euros pourrait fragiliser le secteur, déjà affecté par les coûts liés à la transition numérique et au déploiement du DAB+. "Cette décision met en danger 3 000 emplois directs et indirects", précise le communiqué, qui appelle les élus locaux et parlementaires à agir rapidement pour préserver ces radios.

La FFAP et le SATEV soutiennent cette mobilisation, réclamant des solutions pour garantir la survie de ces acteurs incontournables de la vie associative et culturelle locale. Ils demandent également à la ministre de la Culture de veiller à trouver des alternatives qui permettraient de concilier les impératifs budgétaires avec la protection des radios associatives.