La matinale d'Alouette reçoit Joseph Kamel

Joseph Kamel, actuellement en tournée, sera en direct dans les studios d’Alouette, ce vendredi 25 octobre de 7h à 9h au côté de Niko et Lola. Ses envies et ses projets artistiques : collaborations, duos et réédition de son premier album seront bien sûr abordés durant les deux heures d’émission spéciale qu’Alouette a décidé de lui consacrer. Joseph Kamel participera également aux différents rendez-vous du "Matin Alouette" (jeux, chroniques, etc.) et répondra aux questions des auditeurs posées sur nos réseaux sociaux.

Une dizaine d’auditeurs pourra le rencontrer dans les studios après l’émission pour un moment d’échange. Pour tenter de gagner leur rencontre, les auditeurs doivent s’inscrire jusqu’au jeudi 24 octobre uniquement sur alouette.fr.