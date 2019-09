Les radios de la FRAP fêtent l’arrivée du DAB+ à la "Saint-Nazaire Digital Week"

La soirée s’ouvrira sur une conférence intitulée « Des radios libres à la numérisation des ondes, les radios associatives fêtent l’arrivée du DAB+ sur Saint-Nazaire ! ». Dans le cadre de cette conférence qui retracera l’histoire de la radio depuis les radios pirates à Saint-Nazaire jusqu’a la diffusion numérique, l’élu départemental Phillipe Grosvalet sera invité à témoigner, suivi par Solange Maribe -chargée de communication à SUN – qui interviendra sur la question de l’interactivité.

Suivra une soirée concert à partir de 20h30 à suivre également sur les ondes de PRUN’, SUN, Euradio, La Tribu et Jade FM. À l’affiche, des artistes locaux programmés par les radios de la FRAP.





Cette soirée est co-produite avec le VIP et s’inscrit dans le cadre du contrat de filière musiques actuelles avec le soutien de la Région Pays de la Loire, du CNV et de la DRAC.