Hit West prépare un nouvel "Hit West Live"

Sur scène, l'équipe de Hit West a invité le groupe Tryo qui fête ses 25 ans, Suzane l'artiste récompensée aux Victoires de la musique, révélation scène 2020, et qui a aussi été la chanteuse la plus programmée sur les festivals l’été dernier, Cali, Silvàn Areg pour sa musique à la fois engagée et festive ainsi que Hervé qui, après une expérience franco-anglaise réussie avec son groupe Postaal , a trouvé dans sa famille en Bretagne, l’inspiration de sa nouvelle voie.

Le "Hit West Live" est un concert entièrement gratuit sur invitation : 500 places sont à gagner sur Hit West Saint-Nazaire (102.2), sur hitwest.com et chez ses partenaires : TER Pays de la Loire, Renault Saint Nazaire et Guérande et le Crédit Mutuel.