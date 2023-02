RadioWeek : le Groupe M6 soigne ses podcasts

Intégrer une analyse Loudness en "pre-processing" et pouvoir adapter la valeur cible Loudness également en sortie, est extrêmement important pour distribuer les podcasts vers les différentes plateformes.

Le digital est donc un point clé, essentiel dans la mutation des médias. L’impératif d’une livraison rapide des podcasts de qualité, est au centre des préoccupations chez M6. Afin de faciliter la gestion de ce nouvel environnement, en amont via l’API, l'orchestrateur permet aux journalistes et animateurs de soumettre rapidement au système la création d’un nouveau module. Une interface qui va évoluer pour davantage de souplesse. Cela permettra d’anticiper et de répondre à tous les cas de figure.