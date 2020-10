RadioTour à Nice : les radios associatives s'expriment sur leur avenir

Voilà un panel de radios associatives azuréennes très différentes : Mosaïque FM, lancée en 1998, implantée à Fréjus et dont les studios sont situés dans un collège "pour mieux faire savoir ce qu'il se passe dans les établissements scolaires". RCF Méditerranée, qui fêtera ses 30 ans en 2021, avec deux studios et deux équipes à Toulon et Saint-Raphaël. Radio Ethic, une radio associative qui diffuse sur tous les supports sauf... en FM. Basée à Monaco, Radio Ethic fait de l'écologie et du développement durable, une priorité dans sa proximité avec les auditeurs. Enfin Fréquences Mistral, qui a vu le jour en 1983, et qui déploie aujourd'hui son programme local grâce à un parc de 6 fréquences.

Quatre radios associatives mais une seule vision de la proximité.