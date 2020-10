RadioTour à Nice : près de 150 opérateurs pour quelque 600 fréquences

À la fin de l'année 2019, la région PACA comptait 145 opérateurs (en FM et en DAB+), 593 fréquences FM et 60 canaux en DAB+. Dans le détails, le CTA de Marseille accompagne 52 opérateurs en catégorie A, 22 en catégorie B, 38 en catégorie C, 29 en catégorie D et 4 opérateurs en catégorie E. Notons que les radios associatives disposent de 104 fréquences, autant que les radios locales indépendantes. Autres chiffres intéressants, le nombre de fréquences par groupes et par réseaux. Dans l'ordre, NRJ Group (114 fréquences), Groupe M6 (93 fréquences), Lagardère (78 fréquences), NextRadioTV (51 fréquences), Espace Group (46 fréquences), Orbus (28 fréquences) et Nova Press (9 fréquences).L'ensemble du paysage en PACA est également accessible ICI