RadioTour à Nice : un joli paysage radiophonique

Le ressort géographique de compétence du Comité Territorial de l'Audiovisuel de Marseille comprend les 8 départements qui composent la région Provence-Alpes Côte d'Azur (Alpes-de-Haute-Provence), Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var et Vaucluse) ainsi que les 2 départements de Corse (la Haute-Corse et la Corse du Sud).

À la fin de l'année 2019, la région PACA comptait 145 opérateurs (en FM et en DAB+), 593 fréquences FM et 60 canaux en DAB+. Dans le détails, le CTA de Marseille accompagne 52 opérateurs en catégorie A, 22 en catégorie B, 38 en catégorie C, 29 en catégorie D et 4 opérateurs en catégorie E. Notons que les radios associatives disposent de 104 fréquences, autant que les radios locales indépendantes.