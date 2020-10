RadioTour à Nice : l'apprentissage via la radio et le podcast

En ce qui concerne la grille des programmes et la diffusion, elles sont pensées et adaptées par les professeurs en fonction des sujets abordés et des heures d'écoute envisagées, comme le souligne Roxane Obadia, de Cap'Radio, première webradio académique de Nice. En effet, certaines émissions sont disponibles vers 19h, heure à laquelle les familles peuvent écouter ensemble les émissions. De quoi inviter l'école à la maison, et qu'elle soit la bienvenue.

Le Recteur de l'Académie, Richard Laganier, a confirmé que la réalisation et l'écoute de la radio et du podcast constituent non seulement un outil d'apprentissage scolaire, mais aussi le socle de valeurs citoyennes.