Radio Scoop : une émission spéciale avec MC Solaar et Eddy de Pretto

Radio Scoop prépare actuellement une émission spéciale, diffusée jeudi 15 février dès 19h au Cosmo Sociéty à Clermont-Ferrand avec MC Solaat er Eddy de Pretto avec Kimotion an Warm Up. Une soirée unique, réservée aux auditeurs de Radio Scoop avec au programme des interviews en public et des titres en live.