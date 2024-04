Radio Scoop récompense les meilleurs pâtissiers

Le jury du concours du "Meilleur Flan Pâtissier" était composé du chef Fabrice Bonnot, Mercotte, Odile Mattei, Ju Chamalo, Benjamin Martinetto (@flanterie) et de Benoît Charvet, le chef pâtissier exécutif du restaurant Paul Bocuse qui a rejoint cette aventure pleine de gourmandise cette année.

Après une dégustation détaillée et une évaluation minutieuse, les experts ont dû départager les candidats et élire le "Meilleur Flan Pâtissier", sous l’oeil avisé du public, dans les 4 catégories : "Amateurs Tradition", "Jeunes Amateurs Tradition", "Professionnels Tradition" et "Professionnels Créatif". Les gagnants ont été annoncés lors d’une remise des prix face aux spectateurs.