C'est la "Semaine de la gaufre" sur France Bleu Nord

Les participants ont tous déposé leurs gaufres au Petit Musée de la Gaufre à Houplines chez Jean-François Brigant. Ce dernier, secondé par Pépée Le Mat et Emmanuel Bordeau, ont jugé et jaugé toutes les gaufres de ce concours exclusif. Cinq gagnants ont été récompensés : Corinne de Lesquin, Antoinette d’Hazebrouck, Gilles d’Hérin, Manuel de Bailleul et Marie-Louise de Bauvin

Les recettes gagnantes, et les participants, sont mis à l’honneur du 25 au 29 mars. "Bienvenue chez vous dans le Nord Pas-de-Calais" à 10h avec Pépée Le Mat, Emmanuel Bordeau et tous les lauréats.

La 4e édition de la Semaine de la Gaufre est à suivre sur France Bleu Nord, France 3 Hauts-de-France et l’application ICI avec la participation de François Brigant du Petit Musée de la Gaufre à Houplines.