Le nouveau numéro de La Lettre Pro de la Radio vient de paraître

Au micro de France Bleu depuis 2019 avec sa quotidienne On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission, son émission bénéficie, depuis cette saison, d’une diffusion sur France 3 le samedi, Willy vient déjeuner chez vous, à raison de six numéros pour cette première saison. Un dispositif qui convainc à la fois les téléspectateurs et les directions des médias concernés et qui tend, peut-être, à préfigurer les rapprochements envisagés entre France Bleu et France 3 autour de la marque commune ICI.Lorsque l’on évoque le plateau du Larzac, il nous vient à l’esprit un lieu singulier, pas comme les autres, qui unit les forces vives. Il en est un peu de même lorsque l’on en vient à parler de Radio Larzac, antenne associative présente sur le territoire depuis un peu plus de 20 ans. Apparue une première fois de façon éphémère en août 2003 suite à un rassemblement altermondialiste, elle se poursuit, l’été passé, par l’intermédiaire de quelques fréquences temporaires, d’un peu de matériel partagé avec d’autres stations locales ainsi qu’une caravane en guise de studio. Radio Larzac, radio singulière ? Sofia Pavanini, coordinatrice de la radio, présente la station, son projet et ses forces vives.L’Association suisse des radios privées (VSP) a publié une étude intitulée “Perspectives 2035+” qui examine les potentiels de développement à long terme des vecteurs de diffusion importants pour la radio et l’audio. Les résultats de l’étude devraient aider les responsables de la radiodiffusion à prendre les bonnes décisions d’investissement.