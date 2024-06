France Bleu Normandie accueille un jeune stagiaire bien connu

"Je suis en stage à France Bleu Normandie pour mon stage de seconde. Je me suis dit que cette année, j'allais découvrir ce monde de la radio que je ne connaissais pas du tout. Donc là, pendant deux semaines, je découvre le métier de journaliste, mais aussi les métiers dans l'ombre, à la technique surtout, et le métier d'animateur. Alors, avant de venir ici, je pensais que la radio, c'était plus facile que la la télévision, parce que c'est pas filmé, à part le matin maintenant. Mais finalement, c'est tout aussi compliqué, puisqu'il y a toute la présentation, il y a aussi le son, puisque les animateurs écoutent tous les sons qu'il va y avoir dans leur tranche. Donc finalement, c'est aussi compliqué" a déclaré Louan. Il a déjà tout compris !