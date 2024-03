Radio Scoop partenaire du concours du meilleur flan pâtissier

Le rendez-vous est donné à tous les gourmands avec au programme, une matinée d'affrontement des candidats sous forme de "show cooking" chronométré. Dès 14h, les plans de travail laisseront place à la table des délibérations avec un jury composé de Mercotte, Benoît Charvet (chef pâtissier exécutif de la maison Bocuse), Ju Chamalo (auteur des livres "Mes flans pâtissiers 1 et 2"), Odile Mattei, Benjamin Martinetto (@laflan-terie) et présidé par le chef Fabrice Bonnot. Une masterclass du chef pâtissier Mehdi-Pierre Bouabid, fondateur de "The French Pâtissier" précèdera la remise des prix.

Radio Scoop est partenaire de cet événement.