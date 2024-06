Téléchargez le nouveau numéro de RedTech Magazine

Dans ce numéro, Buzz Knight évoque l'attraction des jeunes talents vers la radio, et Graham Dixon souligne l'importance d'écouter les jeunes pour mieux les atteindre. La une est consacrée à María Jesús Espinosa de los Monteros, responsable de l'audio chez PRISA Media. Elle explique comment le géant espagnol des médias encourage l'attrait de l'audio chez les jeunes et incite les jeunes talents à rejoindre l'entreprise. De son côté, Ruxandra Obreja explique comment la radio numérique en Afrique touche les jeunes en tant qu'éducatrice et promeut l'égalité des sexes dans l'éducation.

Vous découvrirez également un article sur les studios d'Espace Group à Lyon : chaque studio est désormais virtualisé, permettant à chaque station de choisir de diffuser depuis n'importe quel studio...