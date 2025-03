Top départ pour la 6e édition de l’opération Pièces Rouges

"Lors des 5 premières éditions de l'Opération Pièces Rouges, énormément d'enfants ont participé à nos récoltes. Ils sont toujours très fiers de venir nous apporter leur butin et de voir gonfler le poids total de pièces rassemblées. C'est pourquoi, cette année, nous avons décidé d'aller directement à leur rencontre dans les écoles" souligne l'animatrice Bérénice.

Du 24 mars au 24 avril 2025, Bérénice et Léon rendront visite chaque mardi et jeudi à des dizaines d'établissements scolaires mobilisés depuis plusieurs mois pour l'opération. Bérénice et Léon seront accueillis pour peser la récolte des élèves et partager avec eux de grands moments d’émotions. La tournée débute d’ailleurs ce lundi par une émission en direct de 7h à 10h sur Bel RTL depuis l’école Saint-Antoine de La Louvière.