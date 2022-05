Radio Scoop : un concert au sommet du puy de Dôme

Dès le milieu de l'après-midi, à partir de 16h, Radio Scopp installera ses studios au sommet du puy de Dôme. De de 16h à 18h, la radio proposera une émission en direct et en présence d’acteurs touristiques locaux : Lionel Chauvin (président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme), Philippe Montel (gérant du Volcan de Lemptégy et de la Grotte de la Pierre de Volvic), Grégory Mouilleseaux (directeur général de Vulcania), Baptiste Ddeguin (directeur du PNRVA), Nicolas Tournebize (directeur général du Panoramique des Dômes).

Dès 20h, accueillera Eliott Jane (en première partie) puis Charlie Winston, Cats On Trees, Stéphane et Terrenoire