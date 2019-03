Radio Scoop, radio officielle de la Foire de Lyon 2019

Radio Scoop, la radio de Lyon, créera encore une fois l’événement et tient sa promesse en organisant deux concerts inédits, gratuits et ouverts à tous : le Scoop Live, mardi 2 avril avec Clara Luciani, Arcadian, Diva Faune, Kadebostany et Lautner puis "Génération ScoopLive", vendredi 5 avril, retour dans les années 90 et 2000 avec Willy Denzey, Nuttea et Tribal King, de la tournée Back to basic. Le DJ Viktor Nova proposera également un mix spécial années 80, 90 et 2000.

Pendant 10 jours, les auditeurs retrouveront aussi une émission en direct, du lundi au vendredi dès 16h avec la Scopp Family, la présence de la Scoop Box ou encore un photobooth pour se prendre en photo gratuitement devant un décor mélangeant les villes de Lyon et de San Francisco. Les visiteurs pourront repartir directement avec leur photo.