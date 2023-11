Radio France : une journée spéciale "Portes ouvertes sur l'information"

Pour Jean-Philippe Baille, directeur de l’information de Radio France : "Quand on voit la défiance autour de l’information aujourd’hui, on ne peut rester les bras croisés. C'est à nous de faire un pas vers les citoyens qui, à raison, se méfient dans un monde où pullulent les fake-news et les théories du complot. Il nous revient d’être transparents, d’être ouverts à la discussion et aux questionnements, d’être toujours plus exigeants pour apporter une information irréprochable. Cette journée marque le commencement d’une démarche que je souhaite inscrire dans la durée pour favoriser les rencontres et la confiance avec les Français".