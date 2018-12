Radio France : un soutien de la Fondation Bettencourt Schueller

Radio France à travers la Fondation Musique et Radio – Institut de France s’engage pour développer le lien social autour de la musique et de l’éducation aux médias et à l’information, avec deux projets : VOX, ma chorale interactive, le nouveau portail numérique gratuit, destiné à développer la pratique chorale dans les écoles, et InterClass’, dispositif d’éducation aux médias et à l’information pour construire une relation de confiance entre les jeunes et les médias français. En choisissant de soutenir et d’accompagner ces deux programmes, la Fondation Bettencourt Schueller reconnait l’expertise de Radio France dans ces domaines d’intervention et soutient leur déploiement numérique et leur rayonnement sur le territoire français.