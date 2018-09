Radio France lance "Vox, Ma chorale interactive"

Pour faire vivre cet outil numérique inédit, Radio France s’appuie sur l’expertise et l’expérience de ses deux formations chorales : son Chœur (93 chanteurs professionnels) et sa Maîtrise (près de 180 enfants et adolescents scolarisés à Paris et Bondy), référents dans le domaine de la conduite de la voix, du chant choral et de la pédagogie. Disponible sur tous les supports, le portail Vox, Ma chorale interactive proposera des tutoriaux vidéo réalisés en coproduction avec ARTE (avec notamment les formations chorales et la participation de l’humoriste et chroniqueur Guillaume Meurice), des fiches pédagogiques, des podcasts et les partitions de nombreuses pièces du répertoire classique régulièrement enrichis.