Radio France : un partenariat avec les principales écoles de journalisme

"Depuis 7 ans, notre mobilisation en faveur de l’éducation aux médias et à l’information ne cesse de se renforcer, explore les ressorts de l’expression publique et la capacité de l’élève à s’émanciper par le débat. Notre partenariat avec les écoles de journalisme, avec l’aide précieuse du CLEMI, va responsabiliser des étudiants dans ces dispositifs et permettre à deux générations, proches l’une de l’autre par la tranche d’âge, de développer l’expression d’une jeunesse qui ne se sent pas représentée dans les médias" a indiqué Eric Valmir, secrétaire général de l’information à Radio France.