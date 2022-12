Radio France obtient le label Alliance décerné par l’AFNOR

"Avec cette double distinction, Radio France honore les engagements présentés dans le dernier Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM) et répond aux objectifs fixés par le comité Égalité 360. Crée en 2021, ce comité est engagé pour l’égalité des chances, l'égalité professionnelle et la diversité sous toutes ses formes, et dans la lutte contre les discriminations. Son action concerne à la fois les antennes et tous les métiers et activités de Radio France, à Paris et dans toute la France. La diversité et l’égalité professionnelle sont des enjeux stratégiques de taille pour Radio France et au cœur de l’engagement porté par la présidente Sibyle Veil" inique un communiqué.