Radio France fidèle partenaire du Salon de l'Agriculture

France Bleu fera vivre le Salon de l’Agriculture, avec plus de 20 locales qui proposeront de nombreux rendez-vous : 5 matinales filmées (en direct depuis le Hall 1) disponibles sur France 3 entre 7h et 9h (France Bleu Paris du 26 au 28 février, France Bleu Hérault le 29 février et France Bleu Occitanie le 1er mars).

Le baladeur vidéo de France Bleu Roussillon sera présent le 1er mars, entre 7h et 9h et 10 autres matinales tous les jours de 6h à 9h.Du lundi 26 février au vendredi 1er mars, le magazine d’info "Ma France" animé par Wendy Bouchard sera en direct du Salon chaque jour de 12h à 13h. Enfin, du lundi 26 février au vendredi 1er mars, Willy Rovelli et sa tribu animeront "On n’est pas à l’abri d’faire une bonne émission" tous les jours de 13h à 14h en direct depuis le Salon.