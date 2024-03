Radio France et ses antennes se mobilisent pour les élections européennes

Durant la semaine du 22 avril, un magazine d’actu spécialement créé pour l’occasion sera à retrouver sur Mouv', chaque jour de 18h45 à 19h00 pour marquer le coup d’envoi de ce scrutin et faire un tour d’horizon des sujets concernant les jeunes générations. Fidèle à son format hybride, Mouv’ proposera aussi un grand nombre de contenus à retrouver en ligne et sur les réseaux sociaux tout au long de la campagne : des tutos sur le vote, des articles et vidéos sur l’impact de l’UE dans notre quotidien, un module "Chaque vote compte".

Enfin, lancée dès le mois de janvier, l’initiative "Être européens" de France Culture propose de décrypter l’identité et la citoyenneté européenne, avec des programmes, à retrouver sur l’antenne, le site et l’application Radio France.