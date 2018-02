Radio France au Salon International de l'Agriculture

Les radios de Radio France s'installent au plus près du seul événement qui, pendant la Semaine Internationale de l’Agriculture, réunit le grand public et les acteurs du monde agricole et dévoile toute la richesse et la diversité des terroirs. Plus de 40 heures d'émissions en direct et en public, un atelier radio sur 9 jours ainsi qu'une trentaine d'heures d’émissions hors studio. Le désormais célèbre "Atelier franceinfo" sera aussi proposé aux spectateurs : 45 minutes pour devenir journaliste, présentateur, chroniqueur et technicien. Encadré des professionnels franceinfo, cet atelier ludique et pédagogique fera découvrir les métiers de la radio et proposent aux participants de réaliser un journal dans les conditions du direct.