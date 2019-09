Radio Fidélité donne le coup d'envoi de sa saison

Radio Fidélité aborde cette rentrée avec deux nouvelles voix féminines et des nouveaux rendez-vous renforçant ainsi "son dynamisme engagé depuis plusieurs années auprès de ses auditeurs". Désormais, Domitille Devevey animera la matinale de 7h à 9h du lundi au vendredi et Charlotte Saignard présentera en direct "Le Mag de Radio Fidélité", un magazine quotidien qui traitera de sujets d’actualité et de société, du lundi au vendredi à 9h. (Rediffusion à 19h, sauf le jeudi).

Parmi les nouveautés de cette rentrée, "Pause famille", une émission hebdomadaire autour de la famille, avec Bénédicte Dujoncquoy et Antoinette Martin, "Détours de Vie", une émission hebdomadaire, avec Olivier Caillabet autour du portrait d’une personne qui se dévoile pendant l’émission ou encore "Chute libre", un entretien hebdomadaire de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.