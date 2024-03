Le FIL est de retour les 26 et 27 septembre 2024

Cette année, les visiteurs retrouveront des retours d’expériences, tables rondes, ateliers et entretiens autour de six nouvelles thématiques que l'équipe organisatrice dévoilera prochainement lors de l’appel à contributions (Si vous avez des idées de projets, de conférences, de tables rondes, d'ateliers ou encore d’intervenants potentiels à soumettre en lien avec l’une des six thématiques, vous pouvez participer ICI à cet appel à contributions). Le programme complet sera mis en ligne à la mi-juin.Le Festival de l’info locale (FIL) se déroulera au Mediacampus à Nantes, les 26 et 27 septembre "pour faire le plein d’inspiration".