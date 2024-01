La dictée de France Culture s’invite en gare de Nantes

Pour aller plus loin, entre chaque session d’une durée de 30 minutes, les élèves d’un jour auront l’occasion de reposer leur poignet, en profitant d’une pause musicale autour du piano de la gare, offerte par des artistes sélectionnés pas les équipes du Festival.

Après cette étape dans la Cité des Ducs, la Dictée en gare continuera son périple. France Culture et SNCF Gares & Connexions donneront rendez-vous aux auditeurs en gare de Limoges le 13 mars, puis d’Amiens le 3 avril, et en gare de Toulon le 22 mai. D’autres villes rejoindront l’aventure un peu plus tard, parmi lesquelles Orléans, ou encore Strasbourg...