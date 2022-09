Radio Campus Amiens inaugure ses nouveaux locaux

À 17h, Radio Campus Amiens diffusera une émission spéciale intitulée "De l’utilité d’une radio associative sur Amiens" avec la participation de Brigiette Fouré (maire d'Amiens), Nathalie Pinoli (Secrétaire générale de l’Arcom à Lille), Fanny Hannicote (directrice de la MAAM), Jean Pasqualini (président de la Fédération des Radios Associatives du Nord de la France) et Ute Sperrfechter (responsable de l’innovation sociale de la Condition Publique).

À 19h, direction Le Chaudron à Amiens, la scène des étudiants, pour un concert gratuit et ouvert à tous avec le Big Band Universitaire de l’UPJV et le groupe ethio-jazz, The Selenites Band.