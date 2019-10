RTS : un concert privé avec Arcadian

Seulement plus d’une centaine d’auditeurs privilégiés partageront ce moment unique au plus près des artistes et des animateurs emblématiques de RTS. Les auditeurs sont invités à écouter RTS pour gagner leurs places afin d'assister à ce concert gratuit mais uniquement sur invitations. Pour vivre ce concert au plus près, les auditrices et auditeurs de la station pourront se connecter le soir du concert sur les réseaux sociaux.

RTS a également invité pour assurer la première partie du concert, Dilomé (artiste issu de la 6ème édition de The Voicequi viendra nous présenter des morceaux inédits de son premier album dont le titre "Fais de moi" est diffusé sur RTS ainsi que Pierre.B, talent Avignonnais issu de The Voice Kids.