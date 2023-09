RTS en direct de la "Bodéga du Mondial"

À cette occasion l’émission "Bonjour le Sud", animée par Ghys et Loris sera diffusée de 17h à 19h, en compagnie de nombreux experts du monde de l’Ovalie : Isabelle Ithurburu (présentatrice du magazine de TF1, pour un éclairage expert sur les enjeux de la compétition), Florian Verhaeghe (international français du MHR, pour partager sa perspective unique en tant que joueur engagé dans l'aventure), Sofiane Guitoune (international du Stade Toulousain) avec les membres du staff du MHR ainsi que d'anciens internationaux pour offrir des analyses approfondies et de nombreuses autres personnalités surprises. En plus des échanges avec les invités, l’équipe de RTS évoquera toute l’actualité de la coupe du monde ainsi que du MHR et vous offrira de nombreux cadeaux.