RTL se présente comme "La radio de toutes les opinions"

Aujourd'hui mardi, RTL lance une nouvelle campagne publicitaire d'affichage nationale : "Quelles que soient vos opinions, l'info, l'humour et l'écoute, c'est sur RTL". La station souligne avec cette campagne "son engagement à fournir des informations objectives, de l'humour libre et une écoute attentive à tous les auditeurs, indépendamment de leurs opinions ou convictions politiques".

Cette nouvelle campagne est déclinée sur près de 10 000 faces publicitaires partout en France et dans la presse nationale.