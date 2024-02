Africa Radio s’affiche dans le métro de Paris

Jean-Baptiste Bancaud, le nouveau directeur délégué de la radio précise sa démarche : "nous voulions pour cette première prise de parole une campagne simple, sobre, efficace et claire à l’image du programme mis en place depuis la rentrée".

Logo, nouveau slogan "Rhythm and News" et fréquence parisienne, la campagne de communication d’Africa Radio est une adresse simple et directe aux utilisateurs des transports en commun. Une invitation à faire connaissance avec une radio emblématique bien décidée à mettre de la couleur dans le quotidien de ses auditeurs.