Renault choisit L'Agence FG pour la signature musicale de Maison5

Délocalisation de l’antenne avec 4 émissions spéciales de L’Happy Hour d’Antoine Baduel avec des plateaux d’invités et des sessions de live DJs, création d’univers sonores et de signatures musicales pour la sonorisation du lieu et des éveénements et booking d’artistes pour les soirées événementielles.

Notons aussi la création d’une radio éphémère "FG Maison5" disponible au sein du bouquet des 40 channels de La Maison FG avec une proposition musicale french pop électro, qui sublimera l’expérience des visiteurs de Maison5.

Un espace inédit immersif dans l’univers french pop électro de Renault 5 E-Tech 100% électrique à travers une expérience sensorielle et musicale.