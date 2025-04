Radio FG s’invite au Disquaire Day

Le producteur et musicien Bertrand Burgalat, patron du label Tricatel, et le DJ Philippe Cohen Solal du Gotan Project se produiront au Disquaire Day, la journée internationale des disquaires indépendants, ce samedi 12 avril chez tous les disquaires et à Ground Control Paris 12ème, avec la SCPP et en partenariat avec Radio FG.

Dès 14h, sont à retrouver des concerts (Bertrand Burgalat et le Dragon All Stars, Kas product, Isia Marie, Alien), une bourse aux vinyles, des conférences, des DJs sets et lives, une expo photo, des ateliers pour enfants, le Discomaton. De 21h à 00h les DJs Stéphane Pompougnac, Philippe Cohen Solal et Saint Honoré se produiront à Ground Control.