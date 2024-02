Nonante Cinq réalise l'identité visuelle de Radio Contact

Lancée en 2019, l’agence Nonante Cinq s’est rapidement fait remarquer dans la capitale et dans le reste de la Belgique. Spécialisée en relations publiques, mais également en consultance, publicité et en graphisme, elle s’est constitué un beau panel de projets et de clients, dans des secteurs d’activités variés : les médias (RTL info, Pickx+, Sudmedia, Nostalgie…), le secteur des start-ups (Fresheo, Accountable, Sortlist…) ou encore au sein d’institutions (Fondation Roi Baudouin, Wallonie-Bruxelles International, Bureau International de la Jeunesse…). Une expérience qui lui a permis de prendre de l’ampleur et de se lancer sur des projets d’envergure.