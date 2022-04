RTL récompense le lauréat de la Bourse Jean-Baptiste Dumas

Rédigé par Brulhatour le Vendredi 1 Avril 2022 à 06:35 | modifié le Vendredi 1 Avril 2022 à 06:40

Ophélie Meunier, journaliste de Zone interdite sur M6 et du Journal Inattendu sur RTL et présidente du jury accompagnée de Régis Ravanas et Frank Moulin respectivement directeur général des activités audio du groupe M6 et directeur adjoint de l’Information ainsi que directeur de la rédaction RTL, ont remis le prix de la Bourse Jean-Baptiste Dumas 2022 à Arthur Pereira.